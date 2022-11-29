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Курьер, уборщик, контролер: Кабмин утвердил перечень работ, не требующих квалификации

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Украина, Вторник 29 ноября 2022 09:33
Курьер, уборщик, контролер: Кабмин утвердил перечень работ, не требующих квалификации Фото: правительство утвердило перечень не требующих квалификации работ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров Украины утвердил перечень работ, не требующих наличия у лица профессиональной или частичной профессиональной квалификации. В списке более 200 позиций от дежурного бюро пропусков до приемщика товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 ноября 2022 г. №1316.

В список вошли рабочие профессии, в частности расклейщик объявлений, чистильщик обуви, мойщик посуды, уборщик производственных помещений, консьерж, курьер, гардеробщик, дворник, упаковщик, конюх и т.п.

Согласно документу, пересмотр перечня проводится по представлению Национального агентства квалификаций в случае необходимости не реже одного раза в три года.

Напомним, безработные привлечены к выполнению общественно полезных работ в рамках проекта "Армия восстановления". Они выполняют физическую работу.

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