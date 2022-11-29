Курьер, уборщик, контролер: Кабмин утвердил перечень работ, не требующих квалификации

Кабинет министров Украины утвердил перечень работ, не требующих наличия у лица профессиональной или частичной профессиональной квалификации. В списке более 200 позиций от дежурного бюро пропусков до приемщика товаров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на постановление от 25 ноября 2022 г. №1316.

В список вошли рабочие профессии, в частности расклейщик объявлений, чистильщик обуви, мойщик посуды, уборщик производственных помещений, консьерж, курьер, гардеробщик, дворник, упаковщик, конюх и т.п. Согласно документу, пересмотр перечня проводится по представлению Национального агентства квалификаций в случае необходимости не реже одного раза в три года.