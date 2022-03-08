В Купянске оккупанты уничтожили почту, есть трудности с получением пенсий

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов заявил, что в области есть трудности получения пенсий через почтовые отделения, так как отсутствует связь с центральной базой данных. В частности в Купянске, где враг уничтожил почту.

Об этом в Telegram написал председатель Харьковской ОГА, Олег Синегубов.

Также в области начата выплата социальных пособий, по некоторым населенным пунктам ожидается незначительная задержка из-за работы серверов. "С профильным департаментом ХОВА делаем все возможное, чтобы обеспечить социальную защиту мирного населения", - добавил Синегубов.

По словам главы военной администрации, сейчас этот вопрос решается.

Ранее мэр Харькова заявил, что оккупанты предлагали ему сдать город.

Напомним, что в экопарке под Харьковом оккупанты расстреляли людей, которые прорвались покормить животных.

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