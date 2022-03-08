RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Куп'янську окупанти знищили пошту, є труднощі з отриманням пенсій

Автор: Світлана Мащенко

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов заявив, що в області є труднощі отримання пенсій через поштові відділення, так як відсутній зв'язок з центральною базою даних. Зокрема у Куп'янську, де ворог знищив пошту.

Про це в Telegram написав голова Харківської ОДА, Олег Синєгубов.

За словами очільника військової адміністрації, наразі це питання вирішується.

Також в області розпочато виплату соціальних допомог, по деяким населеним пунктам очікується незначна затримка через роботу серверів.

"Із профільним департаментом ХОВА робимо все можливе, щоб забезпечити соціальний захист мирного населення", - додав Синєгубов.

Раніше мер Харкова заявив, що окупанти пропонували йому здати місто.

Нагадаємо, що в екопарку під Харковом окупанти розстріляли людей, які прорвалися погодувати тварин.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВторгнення Росії до України