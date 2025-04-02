Купуй американську зброю: Reuters дізналося про вимоги адміністрації Трампа до ЄС

Чиновники США заявили своїм європейським союзникам, що хочуть, щоб вони продовжували закуповувати зброю американського виробництва. Це відбувається на тлі нещодавніх кроків ЄС щодо обмеження участі американських виробників у тендерах на постачання зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Сигнали, з якими Вашингтон виступив останніми тижнями, пролунали на тлі того, що ЄС робить кроки зі стимулювання європейської військової промисловості, одночасно потенційно обмежуючи закупівлі певних видів американської зброї.

Перші зовнішньополітичні кроки адміністрації президента США Дональда Трампа, включно з короткочасним скороченням військової допомоги Україні та послабленням тиску на Москву, глибоко занепокоїли європейських союзників, змусивши багатьох замислитися над питанням, чи є Сполучені Штати надійним партнером.

У середині березня Європейська комісія запропонувала збільшити військові витрати і об'єднати ресурси для спільних оборонних проектів, оскільки Європа готується до скорочення військової участі США за Трампа.

За словами експертів, деякі з пропонованих заходів можуть означати зменшення ролі компаній із країн, що не входять до ЄС, зокрема тих, що базуються у США та Великій Британії.

Джерела Reuters повідомили, що на зустрічі 25 березня держсекретар Марко Рубіо повідомив міністрам закордонних справ Литви, Латвії та Естонії, що США хочуть продовжити участь в оборонних закупівлях країн ЄС.

За словами двох джерел, Рубіо заявив, що будь-яке виключення американських компаній з європейських тендерів буде сприйнято Вашингтоном негативно, що ці два джерела інтерпретували як посилання на пропоновані правила ЄС.

Один північноєвропейський дипломат, який не брав участі у зустрічі країн Балтії, повідомив, що американські чиновники нещодавно заявили їм, що будь-яке виключення із закупівель зброї ЄС розглядатиметься як неналежне.

За словами високопоставленого представника Держдепартаменту, Рубіо планує обговорити очікування щодо продовження закупівель зброї США країнами ЄС під час свого візиту до Брюсселя цього тижня, де він візьме участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

"Це питання міністр порушував і порушуватиме й надалі", - сказав чиновник.

Представник Держдепартаменту заявив, що Трамп вітає нещодавні зусилля європейських союзників зі "зміцнення їхньої обороноздатності та прийняття відповідальності за власну безпеку", але застеріг від створення нових бар'єрів, які унеможливлюють участь американських компаній у європейських оборонних проєктах.

"Трансатлантичне оборонно-промислове співробітництво робить Альянс сильнішим", - заявив представник.

Політика США в протилежних напрямках

Стурбованість США обмеженнями на закупівлі зброї відображає напруженість у центрі європейської політики адміністрації Трампа.

Трамп закликав європейських союзників більше витрачати на оборону і брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку. У міру того як це відбувається, ЄС прагне перенести виробництво на внутрішні потреби у світлі припущень президента США про те, що його прихильність НАТО не є абсолютною.

Це суперечить іншій меті адміністрації Трампа - відкрити закордонні ринки для американських виробників.

Пропозиція Європейської комісії з оборони, висунута в середині березня, яка отримала назву ReArm Europe, включала план з надання позик у розмірі 150 млрд євро урядам ЄС для фінансування оборонних проєктів.

Багато урядів ЄС кажуть, що вони виступають за більш загальноєвропейський підхід до оборони. Але те, як це працюватиме, найімовірніше, стане предметом запеклих дебатів - про те, хто повинен мати повноваження ухвалювати рішення щодо спільних проєктів, хто має ними керувати і як їх мають фінансувати.

Хоча Єврокомісія наполягає на тому, що компанії за межами ЄС мають можливість конкурувати за оборонні фонди в рамках пропонованого плану, виробники зброї за межами блоку на практиці зіткнуться з низкою практичних і адміністративних перешкод.

Адміністрація Трампа, як і попередні адміністрації, вже наполягала на європейських закупівлях американської зброї, зокрема на Мюнхенській конференції з безпеки цього року. Деякі джерела вважають нещодавні повідомлення з Вашингтона продовженням політики США.

Проте кілька джерел повідомили, що увага США до цього питання посилилася останніми тижнями, оскільки ЄС вдався до більш рішучих дій щодо поділу своїх закупівель зброї.

"Вони засмучені пропозицією ReArm і тим, що США виключені з неї", - заявило одне високопоставлене європейське джерело.