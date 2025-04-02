Покупай американское оружие: Reuters узнало о требованиях администрации Трампа к ЕС

Чиновники США заявили своим европейским союзникам, что хотят, чтобы они продолжали закупать оружие американского производства. Это происходит на фоне недавних шагов ЕС по ограничению участия американских производителей в тендерах на поставку оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сигналы, с которыми Вашингтон выступил в последние недели, прозвучали на фоне того, что ЕС предпринимает шаги по стимулированию европейской военной промышленности, одновременно потенциально ограничивая закупки определенных видов американского оружия.

Первые внешнеполитические шаги администрации президента США Дональда Трампа, включая кратковременное сокращение военной помощи Украине и ослабление давления на Москву, глубоко обеспокоили европейских союзников, заставив многих задаться вопросом, являются ли Соединенные Штаты надежным партнером.

В середине марта Европейская комиссия предложила увеличить военные расходы и объединить ресурсы для совместных оборонных проектов, поскольку Европа готовится к сокращению военного участия США при Трампе.

По словам экспертов, некоторые из предлагаемых мер могут означать уменьшение роли компаний из стран, не входящих в ЕС, в том числе базирующихся в США и Великобритании.

Источники Reuters сообщили, что на встрече 25 марта госсекретарь Марко Рубио сообщил министрам иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии, что США хотят продолжить участие в оборонных закупках стран ЕС.

По словам двух источников, Рубио заявил, что любое исключение американских компаний из европейских тендеров будет воспринято Вашингтоном негативно, что эти два источника интерпретировали как ссылку на предлагаемые правила ЕС.

Один североевропейский дипломат, не принимавший участия во встрече стран Балтии, сообщил, что американские чиновники недавно заявили им, что любое исключение из закупок оружия ЕС будет рассматриваться как ненадлежащее.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, Рубио планирует обсудить ожидания относительно продолжения закупок оружия США странами ЕС во время своего визита в Брюссель на этой неделе, где он примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО.

"Этот вопрос министр поднимал и будет поднимать и дальше", - сказал чиновник.

Представитель Госдепартамента заявил, что Трамп приветствует недавние усилия европейских союзников по "укреплению их обороноспособности и принятию ответственности за собственную безопасность", но предостерег от создания новых барьеров, исключающих участие американских компаний в европейских оборонных проектах.

"Трансатлантическое оборонно-промышленное сотрудничество делает Альянс сильнее", - заявил представитель.

Политика США в противоположных направлениях

Обеспокоенность США ограничениями на закупки оружия отражает напряженность в центре европейской политики администрации Трампа.

Трамп призвал европейских союзников больше тратить на оборону и брать на себя большую ответственность за собственную безопасность. По мере того как это происходит, ЕС стремится перенести производство на внутренние нужды в свете предположений президента США о том, что его приверженность НАТО не является абсолютной.

Это противоречит другой цели администрации Трампа - открыть зарубежные рынки для американских производителей.

Предложение Европейской комиссии по обороне, выдвинутое в середине марта и получившее название ReArm Europe, включало план по предоставлению займов в размере 150 млрд евро правительствам ЕС для финансирования оборонных проектов.

Многие правительства ЕС говорят, что они выступают за более общеевропейский подход к обороне. Но то, как это будет работать, скорее всего, станет предметом ожесточенных дебатов - о том, кто должен иметь полномочия принимать решения о совместных проектах, кто должен ими управлять и как они должны финансироваться.

Хотя Еврокомиссия настаивает на том, что у компаний за пределами ЕС есть возможность конкурировать за оборонные фонды в рамках предлагаемого плана, производители оружия за пределами блока на практике столкнутся с рядом практических и административных препятствий.

Администрация Трампа, как и предыдущие администрации, уже настаивала на европейских закупках американского оружия, в том числе на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Некоторые источники считают недавние сообщения из Вашингтона продолжением политики США.

Тем не менее, несколько источников сообщили, что внимание США к этому вопросу усилилось в последние недели, поскольку ЕС предпринял более решительные действия по разделению своих закупок оружия.

"Они расстроены предложением ReArm и тем, что США исключены из него", - заявил один высокопоставленный европейский источник.