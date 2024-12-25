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Покупать или снимать: за сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимость

Среда 25 декабря 2024 15:15
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Покупать или снимать: за сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимость Какие цены на аренду квартир в Украине (фото иллюстративное: Freepik)
Автор: Василина Копытко

В большинстве городов стоимость аренды квартир в течение 2024 года не изменилась, однако в Ивано-Франковске и Киеве цены "взлетели" до рекордных показателей, повысившись на 37% и 32%, соответственно.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает о том, что происходит на рынке аренды в Украине и за сколько лет найма квартиры, можно отбить ее стоимость.

Какая стоимость аренды квартир в Украине

Эксперты ЛУН заявляют, что рынок аренды чувствует себя увереннее всего, по сравнению со вторичным и первичным рынком, поскольку есть высокий спрос, арендные ставки растут и срок экспозиции свободных квартир снижается.

Лидерами по стоимости аренды жилья остается Ужгород, Львов и Киев, там однокомнатные квартиры стоят 18,5 тысячи гривен в месяц, 17 тысяч и 16,5 тысячи, соответственно. А вот самые дорогие двух- и трехкомнатные квартиры в столице, их там сдают за 22,9 тысячи гривен и 37,5 тысячи гривен, соответственно.

При этом за 2024 год цены в Киеве взлетели на треть, во Львове - на 13%, а в Ужгороде - остались без изменений. А вот рекорды по подорожанию побил Ивано-Франковск, где аренда за год выросла на 37%. В среднем однокомнатные квартиры там сдают за 13,7 тысячи гривен в месяц. В рейтинге самых дорогих городов он занимает 5-е место после Луцка, где аналогичное жилье сдают за 15 тысяч гривен.

Также за этот год стоимость аренды выросла в Одессе на 13%, там однокомнатные квартиры стоят 8,5 тысячи гривен в месяц, в Хмельницком - на 11%, аналогичное жилье сдают за 10 тысяч гривен и на 9% недвижимость подорожала в Виннице, где однокомнатная квартира сейчас стоит 12 тысяч гривен.

Самые низкие цены на аренду в Херсоне, Харькове и Запорожье. Там однокомнатные квартиры стоят - 3 тысячи гривен, 4 тысячи и 5 тысяч, соответственно. Цены в течение года не изменилась.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры упали в цене только в Днепре - на 10% и 3% за год и сейчас они стоят по 15 тысяч гривен в месяц, а однокомнатные - 10 тысяч.

Покупать или снимать: за сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимостьЦены на аренду квартир в Украине (скриншот сайта ЛУН)

За сколько лет аренды квартиры вернется ее стоимость

Эксперты ЛУН рассчитали соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке и определили, скольким годам найма жилья равна стоимость квартиры.

Стоимость однокомнатной квартиры отобьется при аренде:

  • Ивано-Франковск - 9,3 года
  • Сумы - 9,9 года
  • Ужгород - 10,1 года
  • Луцк - 10,6 года
  • Днепр - 10,8 года
  • Полтава - 11,3 года
  • Запорожье - 11,8 года
  • Хмельницкий - 12 лет
  • Киев - 12,6 года
  • Тернополь - 12,7 года
  • Винница - 12,9 года
  • Черновцы - 13,1 года
  • Львов - 13,3 года
  • Ровно - 13,6 года
  • Черкассы - 14,2 года
  • Житомир - 14,3 года
  • Николаев - 14,6 года
  • Кропивницкий - 15 лет
  • Одесса - 15,5 года
  • Харьков - 17,4 года
  • Чернигов - 17,6 года
  • Херсон - 18,5 года

Добавим, что поскольку в этом году цены на аренду в Киеве резко выросли, то уменьшилось количество лет с 15 до 12,6, за которые отобьется стоимость однокомнатной квартиры. Аренда двухкомнатной квартиры в течение 14,4 года равняется ее стоимости, а стоимость трехкомнатной квартиры равна 12,7 года аренды.

Покупать или снимать: за сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимостьЗа сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимость (скриншот сайта ЛУН)

В каких городах уходит самый большой процент зарплаты на аренду

Для анализа экономической доступности аренды жилья эксперты ЛУН рассчитали соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке.

Самый большой процент зарплаты идет на аренду квартиры у жителей Ужгорода - 84%. Далее в рейтинге - Луцк и Львов с показателями 79% и 74%, соответственно. Киев оказался на четвертом месте - 66%, пятерку лидеров закрывает Ивано-Франковск - 65%.

Меньше всего с зарплаты отдают на аренду квартир жители Херсона - 15%. Харьковчане платят 20% зарплаты. У жителей Николаева и Запорожья уходит по 27% и 28% на аренду, а Кропивницкого - 34%.

Покупать или снимать: за сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимостьДанные о среднем проценте зарплаты, который идет на аренду жилья в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)

Ранее мы рассказывали о том, что в течение 2024 года почти во всех регионах Украины выросли цены на недвижимость, они снизились только в областях, в непосредственной близости к фронту. Больше всего на вторичном рынке подорожало жилье в Ровно - на 24%, на первичном - в Кропивницком +33%, а аренда больше всего подскочила в Ивано-Франковске - на 37%.

Читайте также о том, что в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью входят: Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы и Николаев. Стоимость 1 кв. м там на вторичном рынке там колеблется от 470 до 610 долларов, а на первичном рынке - 620-670 долларов.

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