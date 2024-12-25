Покупать или снимать: за сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимость

В большинстве городов стоимость аренды квартир в течение 2024 года не изменилась, однако в Ивано-Франковске и Киеве цены "взлетели" до рекордных показателей, повысившись на 37% и 32%, соответственно.

РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает о том, что происходит на рынке аренды в Украине и за сколько лет найма квартиры, можно отбить ее стоимость.

Какая стоимость аренды квартир в Украине

Эксперты ЛУН заявляют, что рынок аренды чувствует себя увереннее всего, по сравнению со вторичным и первичным рынком, поскольку есть высокий спрос, арендные ставки растут и срок экспозиции свободных квартир снижается.

Лидерами по стоимости аренды жилья остается Ужгород, Львов и Киев, там однокомнатные квартиры стоят 18,5 тысячи гривен в месяц, 17 тысяч и 16,5 тысячи, соответственно. А вот самые дорогие двух- и трехкомнатные квартиры в столице, их там сдают за 22,9 тысячи гривен и 37,5 тысячи гривен, соответственно.

При этом за 2024 год цены в Киеве взлетели на треть, во Львове - на 13%, а в Ужгороде - остались без изменений. А вот рекорды по подорожанию побил Ивано-Франковск, где аренда за год выросла на 37%. В среднем однокомнатные квартиры там сдают за 13,7 тысячи гривен в месяц. В рейтинге самых дорогих городов он занимает 5-е место после Луцка, где аналогичное жилье сдают за 15 тысяч гривен.

Также за этот год стоимость аренды выросла в Одессе на 13%, там однокомнатные квартиры стоят 8,5 тысячи гривен в месяц, в Хмельницком - на 11%, аналогичное жилье сдают за 10 тысяч гривен и на 9% недвижимость подорожала в Виннице, где однокомнатная квартира сейчас стоит 12 тысяч гривен.

Самые низкие цены на аренду в Херсоне, Харькове и Запорожье. Там однокомнатные квартиры стоят - 3 тысячи гривен, 4 тысячи и 5 тысяч, соответственно. Цены в течение года не изменилась.

Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры упали в цене только в Днепре - на 10% и 3% за год и сейчас они стоят по 15 тысяч гривен в месяц, а однокомнатные - 10 тысяч.

Цены на аренду квартир в Украине (скриншот сайта ЛУН)

За сколько лет аренды квартиры вернется ее стоимость

Эксперты ЛУН рассчитали соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке и определили, скольким годам найма жилья равна стоимость квартиры.

Стоимость однокомнатной квартиры отобьется при аренде:

Ивано-Франковск - 9,3 года

Сумы - 9,9 года

Ужгород - 10,1 года

Луцк - 10,6 года

Днепр - 10,8 года

Полтава - 11,3 года

Запорожье - 11,8 года

Хмельницкий - 12 лет

Киев - 12,6 года

Тернополь - 12,7 года

Винница - 12,9 года

Черновцы - 13,1 года

Львов - 13,3 года

Ровно - 13,6 года

Черкассы - 14,2 года

Житомир - 14,3 года

Николаев - 14,6 года

Кропивницкий - 15 лет

Одесса - 15,5 года

Харьков - 17,4 года

Чернигов - 17,6 года

Херсон - 18,5 года

Добавим, что поскольку в этом году цены на аренду в Киеве резко выросли, то уменьшилось количество лет с 15 до 12,6, за которые отобьется стоимость однокомнатной квартиры. Аренда двухкомнатной квартиры в течение 14,4 года равняется ее стоимости, а стоимость трехкомнатной квартиры равна 12,7 года аренды.

За сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимость (скриншот сайта ЛУН)

В каких городах уходит самый большой процент зарплаты на аренду

Для анализа экономической доступности аренды жилья эксперты ЛУН рассчитали соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке.

Самый большой процент зарплаты идет на аренду квартиры у жителей Ужгорода - 84%. Далее в рейтинге - Луцк и Львов с показателями 79% и 74%, соответственно. Киев оказался на четвертом месте - 66%, пятерку лидеров закрывает Ивано-Франковск - 65%.

Меньше всего с зарплаты отдают на аренду квартир жители Херсона - 15%. Харьковчане платят 20% зарплаты. У жителей Николаева и Запорожья уходит по 27% и 28% на аренду, а Кропивницкого - 34%.

Данные о среднем проценте зарплаты, который идет на аренду жилья в разных городах Украины (скриншот сайта ЛУН)