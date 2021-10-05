Купленный у Британии ледокол прибыл в Украину

Сообщается, что судно провели через три моря - Северное, Средиземное и Черное - два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.

В течение следующих трех недель будет проходить оформление документов и техническая инвентаризация. После этого будет официальное представление ледокола для медиа, а также объявят его новое название.

Фото: ледокол "Джеймс Кларк Росс" (mon.gov.ua)