Купленный у Британии ледокол прибыл в Украину

Флагман украинского научно-исследовательского флота - ледокол "Джеймс Кларк Росс" - прибыл в Украину. Он пришел в одесский морской порт под сине-желтым флагом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.
Сообщается, что судно провели через три моря - Северное, Средиземное и Черное - два капитана: украинский капитан Олег Новосильный и британский "капитан-наставник" Саймон Уоллес.
В течение следующих трех недель будет проходить оформление документов и техническая инвентаризация. После этого будет официальное представление ледокола для медиа, а также объявят его новое название.
Фото: ледокол "Джеймс Кларк Росс" (mon.gov.ua)
Напоминаем, что в августе Украина купила британский ледокол "Джеймс Кларк Росс", а 30 августа в порту города Фредериксгавн (Дания) состоялась официальная передача судна, и над ним был поднят сине-желтый флаг.
Судно будет задействовано в исследованиях Мирового океана, решении логистических проблем антарктической станции "Академик Вернадский", исследованиях не только в Антарктиде, но и в Арктике, и, при необходимости, в других регионах.