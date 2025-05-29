Купив дизель – готуйся до сюрпризів: чого чекати недосвідченому водієві

Серед відмінностей дизеля від бензинового мотора є не тільки позитив, а й моменти, яким власник буває не дуже радий. Чого у дизеля більше, плюсів чи мінусів, ми розглянемо на основі досвіду експлуатації сучасних моделей.
Наскільки вагомими бувають фамільні дизельні проблеми і чи не можна в якійсь спосіб обійти їх, читайте в матеріалі РБК-Україна.
Дизельні авто зазвичай працюють голосніше, ніж бензинові аналоги. Лише лічені моделі в преміальному сегменті мають рівень акустичного комфорту, наближений до бензинових машин.
У більшості випадків дизельний двигун має жорсткіший звук, особливо до повного прогріву, на холостому ходу та на малих обертах. А якщо мотор зношений (газорозподільний механізм, паливна система тощо) рівень шуму зростає ще більше.
Дизельні двигуни славляться своєю економічністю. Витрата на рівні 5,0 л/100 км може здивувати навіть досвідченого водія, звиклого до бензинових автомобілів старих поколінь. А при максимально ощадливій їзді на автомобілі середнього класу можна досягти і 4,5–4,8 л/100 км.
Для учорашнього власника бензинового автомобіля стане несподіванкою те, наскільки нечасто дизельна машина заїжджає на заправку. Хетчбек С-класу з дизельним мотором може без проблем подолати 1000 км на одному баку.
Використання дизпалива нижче стандарту Євро-5 може призвести до серйозних проблем, включаючи вихід з ладу каталізатора чи сажового фільтра, заміна яких коштує сотні євро. Повністю позбавитися забитого сажею фільтра чи каталізатора вже не так просто, як раніше – доведеться витратити гроші ще й на зміну програми управління двигуном.
Взимку дизельні двигуни потребують особливого підходу до вибору пального. Їм необхідне лише зимове дизпаливо, бажано куплене на перевірених АЗС. А на випадок вимушеної заправки сумнівним пальним доведеться возити з собою спеціальний антигель.
Так, сучасні дизельні двигуни доводиться заправляти не лише дизелем, а й розчином сечовини AdBlue. Цього потребують автомобілі екологічного стандарту Євро-5 та Євро-6, оснащені системою впорскування сечовини у вихлопну систему. Запасу 10 літрів AdBlue зазвичай вистачає на 10 000 км пробігу.
Теоретично, цю систему можна демонтувати разом із каталізатором та сажовим фільтром, фактично перетворивши екостандарт автомобіля на Євро-0. Але, по-перше, такий підхід вимагає втручання в електроніку двигуна, а по-друге, така переробка не зовсім правильна з точки зору закону.
Дизельні мотори можуть без капітального ремонту долати 500–600 тисяч кілометрів. Теперішні бензинові аналоги, в першу чергу новомодні малооб’ємні наддувні моторчики (так званий даунсайз), такого пробігу досягти не здатні.
Один із вагомих недоліків дизельних двигунів – дорожнеча ключових елементів. Сучасний дизель має турбіну, високотехнологічні форсунки, паливний насос високого тиску, каталізатор і сажовий фільтр. Коли прийде час ремонту чи заміни цих деталей, витрати будуть відчутними.
Та і багато яких інших запчастини для дизельних версій популярних моделей часто коштують значно дорожче за бензинові аналоги. Йдеться про зчеплення, ШРУСи, підшипники маточин – для дизельних авто вони мають бути міцнішими, а отже й коштують більше. Нарешті, акумулятор для дизеля потребує більшої потужності, що також збільшує його ціну.
Завдяки високій ефективності дизельного двигуна він виділяє менше тепла, що впливає на роботу системи опалення. Відтак, у багатьох дизельних машин в холодну погоду салон прогрівається довше. Тому багато авто з дизелем мають додатковий електричний підігрівач, який допомагає швидше вивести обігрів на максимальну потужність.
Попри те, що конструктори наполегливо намагаються прищепити дизельним моторам найкращі риси бензинових і позбавити їх негативних "фірмових" особливостей, сучасні дизелі все ще далекі від ідеалу. Але і бензиновим моторам тепер можна пред’явити чимало претензій. Відтак, перед вибором типу агрегата треба дізнатися всі нюанси конкретних моделей моторів різних типів і спроектувати їхні особливості на свої запити.
Нещодавно РБК-Україна розповідало, як неправильний бензин впливає на автомобіль та як виправити ситуацію.
При підготовці статті були використані матеріали Autoсentre та "Autobild Україна".