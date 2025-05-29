Купил дизель - готовься к сюрпризам: чего ждать неопытному водителю

Среди отличий дизеля от бензинового мотора есть не только позитив, но и моменты, которым владелец бывает не очень рад. Чего у дизеля больше, плюсов или минусов, мы рассмотрим на основе опыта эксплуатации современных моделей.
Насколько весомыми бывают фамильные дизельные проблемы и нельзя ли каким-то образом обойти их, читайте в материале РБК-Украина.
Дизельные авто обычно работают громче, чем бензиновые аналоги. Лишь считанные модели в премиальном сегменте имеют уровень акустического комфорта, приближенный к бензиновым машинам.
В большинстве случаев дизельный двигатель имеет более жесткий звук, особенно до полного прогрева, на холостом ходу и на малых оборотах. А если мотор изношен (газораспределительный механизм, топливная система и т.д.) уровень шума возрастает еще больше.
Дизельные двигатели славятся своей экономичностью. Расход на уровне 5,0 л/100 км может удивить даже опытного водителя, привыкшего к бензиновым автомобилям старых поколений. А при максимально экономной езде на автомобиле среднего класса можно достичь и 4,5-4,8 л/100 км.
Для вчерашнего владельца бензинового автомобиля станет неожиданностью то, насколько нечасто дизельная машина заезжает на заправку. Хэтчбек С-класса с дизельным мотором может без проблем преодолеть 1000 км на одном баке.
Использование дизтоплива ниже стандарта Евро-5 может привести к серьезным проблемам, включая выход из строя катализатора или сажевого фильтра, замена которых стоит сотни евро. Полностью избавиться от забитого сажей фильтра или катализатора уже не так просто, как раньше - придется потратить деньги еще и на изменение программы управления двигателем.
Зимой дизельные двигатели требуют особого подхода к выбору топлива. Им необходимо только зимнее дизтопливо, желательно купленное на проверенных АЗС. А на случай вынужденной заправки сомнительным топливом придется возить с собой специальный антигель.
Так, современные дизельные двигатели приходится заправлять не только дизелем, но и раствором мочевины AdBlue. В этом нуждаются автомобили экологического стандарта Евро-5 и Евро-6, оснащенные системой впрыска мочевины в выхлопную систему. Запаса 10 литров AdBlue обычно хватает на 10 000 км пробега.
Теоретически, эту систему можно демонтировать вместе с катализатором и сажевым фильтром, фактически превратив экостандарт автомобиля в Евро-0. Но, во-первых, такой подход требует вмешательства в электронику двигателя, а во-вторых, такая переделка не совсем правильная с точки зрения закона.
Дизельные моторы могут без капитального ремонта преодолевать 500-600 тысяч километров. Нынешние бензиновые аналоги, в первую очередь новомодные малообъемные наддувные моторчики (так называемый даунсайз), такого пробега достичь не способны.
Один из весомых недостатков дизельных двигателей - дороговизна ключевых элементов. Современный дизель имеет турбину, высокотехнологичные форсунки, топливный насос высокого давления, катализатор и сажевый фильтр. Когда придет время ремонта или замены этих деталей, затраты будут ощутимыми.
Да и многие другие запчасти для дизельных версий популярных моделей часто стоят значительно дороже бензиновых аналогов. Речь идет о сцеплении, ШРУСах, подшипниках ступиц - для дизельных авто они должны быть прочнее, а значит и стоят больше. Наконец, аккумулятор для дизеля требует большей мощности, что также увеличивает его цену.
Благодаря высокой эффективности дизельного двигателя он выделяет меньше тепла, что влияет на работу системы отопления. Следовательно, у многих дизельных машин в холодную погоду салон прогревается дольше. Поэтому многие авто с дизелем имеют дополнительный электрический подогреватель, который помогает быстрее вывести обогрев на максимальную мощность.
Несмотря на то, что конструкторы упорно пытаются привить дизельным моторам лучшие черты бензиновых и лишить их негативных "фирменных" особенностей, современные дизели все еще далеки от идеала. Но и бензиновым моторам теперь можно предъявить немало претензий. Так что перед выбором типа агрегата надо узнать все нюансы конкретных моделей моторов разных типов и спроектировать их особенности на свои запросы.
Недавно РБК-Украина рассказывало, как неправильный бензин влияет на автомобиль и как исправить ситуацию.
При подготовке статьи были использованы материалы Autoсentre и "Autobild Украина".