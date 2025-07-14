Купити квартиру стало ще важче: що відбувається з цінами на житло в Івано-Франківську

За останні пів року ціни на вторинці в Івано-Франківську підскочили на 4-8%, а от на первинці впали на 1-8%. Вартість оренди зросла тільки на однокімнатні квартири, тепер їх здають на 4% дорожче.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на дані ЛУН .

Які ціни на вторинці

В Івано-Франківську підскочили ціни на всі види квартир за останні пів року. Тепер їх продають за:

однокімнатні квартири - 38 тисяч доларів, це на 4% дорожче, ніж було;

двокімнатні - 56 тисяч доларів, ціни зросли на 8%;

трикімнатні - 73 тисячі доларів, вартість підскочила на 8%.

В середньому, щоб заробити на однокімнатну квартиру треба відкладати всю зарплату протягом 5,8 року, двокімнатну - 8,5 року, трикімнатну - 11,1 року.

Ціни на житло на вторинному ринку (скриншот)

Яка вартість житла у новобудовах

"Квадрат" житла у новобудовах Івано-Франківська в середньому продають за 850 доларів, але остаточна вартість залежить від класу ЖК:

економ - 620 доларів, ціна впала на 8% за пів року;

комфорт - 800 доларів, вартість залишається стабільною;

бізнес - 890 доларів, житло подешевшало на 1%;

преміум - 1 150 доларів, ціна не змінилась.

Зараз у місті 194 черги ЖК у продажу. 35 забудовників надають розтермінування, 15 - іпотеку "єОселя", 1 - у кредит.

Ціни на житло у новобудовах (скриншот)

Скільки коштує оренда

За пів року в Івано-Франківську подорожчали лише однокімнатні квартири на 4%. Зараз їх здають за 15 тисяч гривень на місяць. Ціни на двокімнатні і трикімнатні залишились без змін, таке житло коштує 17 та 18 тисяч гривень на місяць, відповідно.

В середньому на оренду однокімнатної квартири в Івано-Франківську йде 63%, двокімнатної - 73%, трикімнатної - 78%.

Ціни на оренду у місті (скриншот)