Купить квартиру стало еще труднее: что происходит с ценами на жилье в Ивано-Франковске
За последние полгода цены на вторичке в Ивано-Франковске подскочили на 4-8%, а вот на первичке упали на 1-8%. Стоимость аренды выросла только на однокомнатные квартиры, теперь их сдают на 4% дороже.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН.
Какие цены на вторичке
В Ивано-Франковске подскочили цены на все виды квартир за последние полгода. Теперь их продают за:
- однокомнатные квартиры - 38 тысяч долларов, это на 4% дороже, чем было;
- двухкомнатные - 56 тысяч долларов, цены выросли на 8%;
- трехкомнатные - 73 тысячи долларов, стоимость подскочила на 8%.
В среднем, чтобы заработать на однокомнатную квартиру надо откладывать всю зарплату в течение 5,8 года, двухкомнатную - 8,5 года, трехкомнатную - 11,1 года.
Цены на жилье на вторичном рынке (скриншот)
Какая стоимость жилья в новостройках
"Квадрат" жилья в новостройках Ивано-Франковска в среднем продают за 850 долларов, но окончательная стоимость зависит от класса ЖК:
- эконом - 620 долларов, цена упала на 8% за полгода;
- комфорт - 800 долларов, стоимость остается стабильной;
- бизнес - 890 долларов, жилье подешевело на 1%;
- премиум - 1 150 долларов, цена не изменилась.
Сейчас в городе 194 очереди ЖК в продаже. 35 застройщиков предоставляют рассрочку, 15 - ипотеку "єОселя", 1 - в кредит.
Цены на жилье в новостройках (скриншот)
Сколько стоит аренда жилья в новостройках
За полгода в Ивано-Франковске подорожали только однокомнатные квартиры на 4%. Сейчас их сдают за 15 тысяч гривен в месяц. Цены на двухкомнатные и трехкомнатные остались без изменений, такое жилье стоит 17 и 18 тысяч гривен в месяц, соответственно.
В среднем на аренду однокомнатной квартиры в Ивано-Франковске идет 63%, двухкомнатной - 73%, трехкомнатной - 78%.
Цены на аренду в городе (скриншот)
Ранее мы писали о том, что самые дешевые квартиры в новостройках - в Сумах. Там однокомнатную квартиру можно купить за 23 500 долларов. Самые дорогие - в Киеве, такое жилье там стоит 59 900 долларов.
Читайте также о том, что за последние полгода цены на жилье в Черновцах заметно выросли на вторичном рынке на 13-14%, на первичном - на 2%. Сейчас Черновцы занимают четвертое место среди украинских городов по стоимости жилья.
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