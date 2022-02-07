Купить лекарства за "ковидную" тысячу разрешат не только пенсионерам

На этой неделе правительство примет решение о расширении программы по выплате 1 тысячи гривен для вакцинированных от COVID-19. Кроме людей старше 60 лет покупать лекарства за эти средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время совещания у президента.
Шмыгаль также добавил, что также в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн на коммунальные услуги.
Всего в рамках программы "еПоддержка" украинцам перечислено 7,8 млрд грн, сообщил он.
Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат по 500 гривен за бустерную вакцинацию.
Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, которые получили прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".
Лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так и безрецептурные лекарства.