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Купити ліки за "ковідну" тисячу дозволять не тільки пенсіонерам

Автор: Олександр Білоус

Цього тижня уряд ухвалить рішення про розширення програми з виплати 1 тисячі гривень для вакцинованих від COVID-19. Окрім людей, старших за 60 років, купувати ліки за ці кошти зможуть і особи з інвалідністю I та ІІ груп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Дениса Шмигаля під час наради у президента.

Шмигаль також додав, що також найближчим часом з’явиться можливість витрачати 1 тис. грн на комунальні послуги.

Загалом у межах програми "єПідтримка" українцям перераховано 7,8 млрд грн, повідомив він.

Прем’єр-міністр дав доручення Міністерству фінансів зробити прогноз виплат по 500 гривень за бустерну вакцинацію.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть українці від 14 років, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Особи від 60 років зможуть придбати на "ковідну" тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.

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