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Купить лекарства за "ковидную" тысячу разрешат не только пенсионерам

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Украина, Понедельник 07 февраля 2022 15:49
Купить лекарства за "ковидную" тысячу разрешат не только пенсионерам Фото: премьер-министр Денис Шмыгаль (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

На этой неделе правительство примет решение о расширении программы по выплате 1 тысячи гривен для вакцинированных от COVID-19. Кроме людей старше 60 лет покупать лекарства за эти средства смогут и лица с инвалидностью I и II групп.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Дениса Шмыгаля во время совещания у президента.

Шмыгаль также добавил, что также в ближайшее время появится возможность тратить 1 тыс. грн на коммунальные услуги.

Всего в рамках программы "еПоддержка" украинцам перечислено 7,8 млрд грн, сообщил он.

Премьер-министр дал поручение Министерству финансов сделать прогноз выплат по 500 гривен за бустерную вакцинацию.

Напомним, сейчас получить 1 тысячу гривен из госбюджета могут украинцы от 14 лет, которые получили прививку двумя дозами вакцины. Для этого нужно иметь COVID-сертификат в мобильном приложении "Дия".

Лица от 60 лет смогут приобрести на "ковидную" тысячу как рецептурные, так и безрецептурные лекарства.

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