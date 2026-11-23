Приобретение стиральной машины, холодильника, телевизора или ремонт не всегда означает потерю жилищной субсидии. Однако некоторые крупные покупки и расходы могут повлиять на помощь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ПФУ.

Важно учитывать не только стоимость покупки, но и то, превышает ли она установленный законодательством порог.

Как объясняют в Пенсионном фонде Украины, субсидию могут не назначить, если кто-либо из членов домохозяйства или членов их семей в течение 12 месяцев перед обращением совершил покупку на сумму, превышающую 100 тысяч гривен.

Это ограничение касается, в частности, приобретения:

бытовой техники и других товаров долгосрочного потребления;

строительных материалов;

недвижимости и земельных участков;

транспортных средств.

Также основанием для отказа может стать единовременная оплата работ или услуг на сумму более 100 тысяч гривен. Исключение составляют медицинские, образовательные и жилищно-коммунальные услуги внутри установленных социальных нормативов.

Следует ли сообщать о таких расходах, если субсидию уже назначили?

Да. Получатель субсидии обязан в течение 30 календарных дней сообщить Пенсионному фонду о совершении одноразовой покупки на сумму более 100 тысяч гривен. Это касается также оплаты работ или услуг, превышающей установленный порог.

Следовательно, приобретение обычной бытовой техники или ремонт не означает автоматической потери субсидии. Решающее значение имеет цена операции. Если он превышает 100 тысяч гривен, это может стать основанием для прекращения выплат или отказа в назначении помощи.