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Купил билет на заправке: в США мужчина выиграл один из крупнейших лотерейных джек-потов

Фото: в США мужчина выиграл один из крупнейших лотерейных джек-потов (freepik.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Мужчина, купивший лотерейный билет Mega Millions на заправке в пригороде Чикаго, выиграл 1,337 млрд долларов. Джекпот является третьим по величине лотерейным призом в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Мужчина получит всю сумму, если согласится на ежегодные фиксированные выплаты. Таким образом на на выплату всей суммы уйдет 29 лет.

Если же победитель хочет забрать выигрыш наличными, то по условиям лотереи он получит лишь 780,5 млн долларов.

Добавим, что шансы на выигрыш джек-пота в Mega Millions равны 1 к 302,5 млн.

Как сообщалось ранее, Австрия ввела национальную лотерею с призами в размере 500 евро для вакцинированных людей.

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