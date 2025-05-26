Купальный сезон в Запорожье запрещен, но не только из-за войны

В Запорожье зафиксировали превышение санитарно-химических показателей качества воды на Центральном, Правобережном пляжах и пляже по улице Лейтенанта Шмидта.

Пробы воды из Днепра отобрали накануне летнего сезона. По микробиологическим показателям - без нарушений, однако по химическим - выявлены превышения по таким параметрам, как окраска, рН и химическое потребление кислорода. Это может свидетельствовать о наличии загрязняющих веществ и потенциальной опасности для отдыхающих.

Мониторинг качества воды будет продолжаться еженедельно с 1 июня по 1 октября.

Отметим, решением Совета обороны Запорожской области №186 от 23 мая 2024 года посещение пляжей в регионе запрещено из-за военного положения.