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Купальний сезон в Одесі завершується, - ОВА

Одеса, Середа 11 жовтня 2023 12:06
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Купальний сезон в Одесі завершується, - ОВА Фото: купальний сезон в Одесі завершується (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Одесі купальний сезон добігає кінця. Температура води в морі продовжує знижуватися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Одеської ОВА Олега Кіпера.

"Температура води у морі поступово знижується до 18 градусів. А це означає, що купальний сезон завершується", - констатував він.

Голова ОВА висловив наію, що наступний купальний сезон буде відкритий вчасно, "а не лише на оксамитовий період".

"Я дякую жителям Одеси і області, а також гостям регіону за дотримання правил безпеки під час оздоровлення на офіційних пляжах. Комунальним службам, рятувальникам та бізнесу за підготовку, пильність і взаємодопомогу. Передусім дякуємо нашим військовим за цю можливість!" - додав Кіпер.

Курортний сезон в Україні

Цього року курортний сезон в Одесі розпочався у середині серпня. Було визначено відразу шість зон для купання. Окрім безпекового аспекту, серйозно ускладнив ситуацію підрив Каховської ГЕС. Так, фахівці виявили збудники інфекційних хвороб. Жителям Одеської області рекомендували не купитися у морі, лимані та річках, а також не ловити там рибу.

Нагадаємо, в Миколаєві та області цього року пляжного сезону не було. Зокрема, відвідування моря було під забороною. Щоправда, у річках та лиманах купатися все ж таки дозволили.

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