У Куп'янську затримали зрадника з окупаційного "лісгоспу". Йому загрожує 10 років в'язниці

Правоохоронці затримали в Куп'янську (Харківська область) колаборанта, який допомагав росіянам із лісозаготівлею. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
Працівники ДБР затримали майстра лісу держпідприємства "Куп'янське лісове господарство", який під час російського вторгнення працював на окупантів. Колаборант встиг попрацювати на ворога 4 місяці, з травня по вересень 2022 року.
Він обіймав керівну посаду в окупаційному лісгоспі, виконував організаційно-розпорядчі функції та контролював, щоб його підлеглі якісно виконували роботу, зокрема із заготівлі деревини на потреби російських військ.
Фото: Затримання (dbr.gov.ua)
Коли ж Куп'янськ звільнили від окупантів, чоловік переховувався у родичів та знайомих.
Учора 31 січня 2024 року ДБР затримало зрадника. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.
Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Правоохоронці у Вінниці затримали ворожого агітатора, який підтримував окупантів і заперечував убивства людей у Бучі Київської області.
Також правоохоронці затримали подругу голови "Народної ради "ДНР". Жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.
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