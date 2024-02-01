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У Куп'янську затримали зрадника з окупаційного "лісгоспу". Йому загрожує 10 років в'язниці

Архівне фото: У Куп'янську затримали зрадника з окупаційного "лісгоспу" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці затримали в Куп'янську (Харківська область) колаборанта, який допомагав росіянам із лісозаготівлею. Тепер йому загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.

Деталі справи

Працівники ДБР затримали майстра лісу держпідприємства "Куп'янське лісове господарство", який під час російського вторгнення працював на окупантів. Колаборант встиг попрацювати на ворога 4 місяці, з травня по вересень 2022 року.

Він обіймав керівну посаду в окупаційному лісгоспі, виконував організаційно-розпорядчі функції та контролював, щоб його підлеглі якісно виконували роботу, зокрема із заготівлі деревини на потреби російських військ.

Фото: Затримання (dbr.gov.ua)

Коли ж Куп'янськ звільнили від окупантів, чоловік переховувався у родичів та знайомих.

Йому загрожує в'язниця

Учора 31 січня 2024 року ДБР затримало зрадника. Йому повідомлено про підозру у колабораційній діяльності.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Правоохоронці шукають зрадників

Правоохоронці у Вінниці затримали ворожого агітатора, який підтримував окупантів і заперечував убивства людей у Бучі Київської області.

Також правоохоронці затримали подругу голови "Народної ради "ДНР". Жінка планувала стати продавчинею у прифронтовому магазині, щоб шпигувати за ЗСУ.

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