В Купянске задержали предателя из оккупационного "лесхоза". Ему грозит 10 лет тюрьмы

Правоохранители задержали в Купянске (Харьковская область) коллаборанта, который помогал россиянам с лесозаготовкой. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.
Работники ГБР задержали мастера леса госпредприятия "Купянское лесное хозяйство", который во время российского вторжения работал на оккупантов. Коллаборационист успел поработать на врага 4 месяца, с мая по сентябрь 2022 года.
Он занимал руководящую должность в оккупационном лесхозе, выполнял организационно-распорядительные функции и контролировал, чтобы его подчиненные качественно выполняли работу, в частности по заготовке древесины на нужды российских войск.
Фото: Задержание (dbr.gov.ua)
Когда же Купянск освободили от оккупантов, мужчина скрывался у родственников и знакомых.
Вчера 31 января 2024 года ГБР задержало предателя. Ему сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности.
Решается вопрос об избрании меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Правоохранители в Виннице задержали вражеского агитатора, который поддерживал кафиров и отрицал убийства людей в Буче Киевской области.
Также правоохранители задержали подругу главы "Народного совета "ДНР". Женщина планировала стать продавщицей в прифронтовом магазине, чтобы шпионить за ВСУ.
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