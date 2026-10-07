Росіянам все ще вдається проникати в Куп'янськ, але проблему вирішують

Росіяни намагаються проникати в тил українських позицій на Харківщині, а також у сам Куп'янськ. Водночас окупаційний плацдарм на правому березі річки Оскол поступово скорочується.
Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону "Єдині новини".
За словами речника, попри відносно невисоку інтенсивність бойових дій у цілому, противник активно намагається здійснювати глибокі інфільтрації в тил українських позицій.
Це відбувається на Південно-Слобожанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.
Росіяни роблять це як для створення картинки присутності, так і для реальних спроб закріпитися. Водночас ворожим групам інколи все ще вдається проникати з північного боку безпосередньо в Куп'янськ.
"На жаль, інфільтрації росіянам все ж таки в саме місто інколи все ще вдаються. Це становить певну проблему, але, знову-таки, ми боремося з цією проблемою. Якраз операція по витісненню росіян із правого берега річки Осколу має, в принципі, її вирішити", - зазначив Трегубов.
Водночас окупаційний плацдарм на західному березі річки Оскол між Дворічною та Куп’янська поступово зменшується завдяки діям українських захисників.
У командуванні зазначають, що поки не анонсують конкретних часових перспектив щодо його ліквідації, однак процес витіснення ворога триває.
Нагадаємо, що українські військові продовжують стримувати спроби російських груп проникати в тил позицій ЗСУ та поступово витісняють ворога з правобережжя річки Оскол.
Раніше речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов зазначав, що російський плацдарм під Куп'янськом "притискається" під постійним тиском Сил оборони України.
Крім того, бійці бригади "Хартія" провели успішну контрнаступальну дію на цій ділянці фронту, коли українські піхотинці за лічені хвилини зайняли позиції ворога у лісовому масиві поблизу Куп'янська.