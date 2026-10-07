Россиянам все еще удается проникать в Купянск, но проблему решают

Россияне пытаются проникать в тыл украинских позиций в Харьковской области, а также в сам Купянск. В то же время, оккупационный плацдарм на правом берегу реки Оскол постепенно сокращается.
Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона "Единые новости".
По словам спикера, несмотря на относительно невысокую интенсивность боевых действий в целом, противник активно пытается осуществлять глубокие инфильтрации в тыл украинских позиций.
Это происходит на Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Купянском направлениях.
Россияне делают это как для создания картинки присутствия, так и реальных попыток закрепиться. В то же время вражеским группам иногда все еще удается проникать с северной стороны прямо в Купянск.
"К сожалению, инфильтрации россиянам все же в сам город иногда все еще удается. Это составляет определенную проблему, но, опять-таки, мы боремся с этой проблемой. Как раз операция по вытеснению россиян с правого берега реки Оскола должна, в принципе, ее решить", - отметил Трегубов.
В то же время оккупационный плацдарм на западном берегу реки Оскол между Двухлетней и Купянской постепенно уменьшается благодаря действиям украинских защитников.
В командовании отмечают, что пока не анонсируют конкретные временные перспективы по его ликвидации, однако процесс вытеснения врага продолжается.
Напомним, украинские военные продолжают сдерживать попытки российских групп проникать в тыл позиций ВСУ и постепенно вытесняют врага с правобережья реки Оскол.
Ранее спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов отмечал, что российский плацдарм под Купянском "прижимается" под постоянным давлением Сил обороны Украины.
Кроме того, бойцы бригады "Хартия" провели успешное контрнаступательное действие на этом участке фронта, когда украинские пехотинцы в считанные минуты заняли позиции врага в лесном массиве вблизи Купянска.