Росіянам все ще вдається проникати в Куп'янськ, але проблему вирішують

Росіяни намагаються проникати в тил українських позицій на Харківщині, а також у сам Куп'янськ. Водночас окупаційний плацдарм на правому березі річки Оскол поступово скорочується.

Про це заявив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону " Єдині новини ".

За словами речника, попри відносно невисоку інтенсивність бойових дій у цілому, противник активно намагається здійснювати глибокі інфільтрації в тил українських позицій.

Це відбувається на Південно-Слобожанському, Великобурлуцькому та Куп’янському напрямках.

Росіяни роблять це як для створення картинки присутності, так і для реальних спроб закріпитися. Водночас ворожим групам інколи все ще вдається проникати з північного боку безпосередньо в Куп'янськ.

"На жаль, інфільтрації росіянам все ж таки в саме місто інколи все ще вдаються. Це становить певну проблему, але, знову-таки, ми боремося з цією проблемою. Якраз операція по витісненню росіян із правого берега річки Осколу має, в принципі, її вирішити", - зазначив Трегубов.

Водночас окупаційний плацдарм на західному березі річки Оскол між Дворічною та Куп’янська поступово зменшується завдяки діям українських захисників.

У командуванні зазначають, що поки не анонсують конкретних часових перспектив щодо його ліквідації, однак процес витіснення ворога триває.