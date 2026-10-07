Россиянам все еще удается проникать в Купянск, но проблему решают

Россияне пытаются проникать в тыл украинских позиций в Харьковской области, а также в сам Купянск. В то же время, оккупационный плацдарм на правом берегу реки Оскол постепенно сокращается.

Об этом заявил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона " Единые новости ".

По словам спикера, несмотря на относительно невысокую интенсивность боевых действий в целом, противник активно пытается осуществлять глубокие инфильтрации в тыл украинских позиций.

Это происходит на Южно-Слобожанском, Великобурлукском и Купянском направлениях.

Россияне делают это как для создания картинки присутствия, так и реальных попыток закрепиться. В то же время вражеским группам иногда все еще удается проникать с северной стороны прямо в Купянск.

"К сожалению, инфильтрации россиянам все же в сам город иногда все еще удается. Это составляет определенную проблему, но, опять-таки, мы боремся с этой проблемой. Как раз операция по вытеснению россиян с правого берега реки Оскола должна, в принципе, ее решить", - отметил Трегубов.

В то же время оккупационный плацдарм на западном берегу реки Оскол между Двухлетней и Купянской постепенно уменьшается благодаря действиям украинских защитников.

В командовании отмечают, что пока не анонсируют конкретные временные перспективы по его ликвидации, однако процесс вытеснения врага продолжается.