У Куп'янську РФ знову атакувала поліцію дроном "Молнія", п'ятеро поранених

Російська армія у вівторок, 21 січня, завдала удару по Місту Куп'янську. Дроном "Молнія" було атаковано авто правоохоронців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства внутрішніх справ.
За даними МВС, троє працівників поліції отримали осколкові поранення різного ступеня тяжкості. Також під обстріл потрапив цивільний автомобіль. Поранені 64-річна жінка та її 68-річний чоловік.
"Ворог завдав удару дроном "Молнія-2". Постраждалим надається медична допомога. Пошкоджено службовий автомобіль. На місці працюють необхідні служби", - сказано у повідомленні.
Варто зауважити, що подібний інцидент стався і вчора. Тоді на виїзді з Куп'янська російська армія атакувала правоохоронців, які знаходились у службовому автомобілі.
Раніше ми писали про те, що про застосування "Молнії" для ударів по Харкову стало відомо відносно недавно. Вперше така атака сталася 12 листопада.
Як розповів авіаексперт Валерій Романенко, ударний дрон "Молнія" був зібраний із вкрай примітивних деталей. Загальна вартість одного такого безпілотника оцінюється в 300 доларів.
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