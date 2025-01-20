У Куп'янську РФ атакувала авто поліції дроном "Молнія": фото
Російська армія атакувала правоохоронців, які знаходились у службовому автомобілі. Це сталось на виїзді з міста Куп’янськ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.
За даними відомства, інцидент трапився вдень понеділка, 20 січня, на виїзді з міста Куп’янськ. Відомо, що правоохоронці на службовому автомобілі Renault Duster здійснювали відпрацювання території Куп’янського району.
В цей момент в них і влучив ворожий дрон "Молнія".
Поліцейські зазнали тілесних ушкоджень та отримали акубаротравми. Наразі їм надають медичну допомогу.
Проводиться огляд місця події, вилучаються уламки боєприпасу.
Бої за Куп'янськ
Раніше ширилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку. Однак за словами начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, наразі погрози Куп'янську немає.
Також на початку грудня в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.
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