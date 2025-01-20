У Куп'янську РФ атакувала авто поліції дроном "Молнія": фото

Російська армія атакувала правоохоронців, які знаходились у службовому автомобілі. Це сталось на виїзді з міста Куп’янськ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал поліції Харківської області.

Раніше ширилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська . Проте українські захисники змогли відбити атаку. Однак за словами начальника Генштабу ЗСУ Анатолія Баргилевича, наразі погрози Куп'янську немає .

Поліцейські зазнали тілесних ушкоджень та отримали акубаротравми. Наразі їм надають медичну допомогу.

В цей момент в них і влучив ворожий дрон "Молнія".

За даними відомства, інцидент трапився вдень понеділка, 20 січня, на виїзді з міста Куп’янськ. Відомо, що правоохоронці на службовому автомобілі Renault Duster здійснювали відпрацювання території Куп’янського району.

Також на початку грудня в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.

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