В Купянске РФ снова атаковала полицию дроном "Молния", пятеро раненых
Российская армия во вторник, 21 января, нанесла удар по городу Купянску. Дроном "Молния" было атаковано авто правоохранителей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.
По данным МВД, трое сотрудников полиции получили осколочные ранения различной степени тяжести. Также под обстрел попал гражданский автомобиль. Ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний муж.
"Враг нанес удар дроном "Молния-2". Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Поврежден служебный автомобиль. На месте работают необходимые службы", - сказано в сообщении.
Стоит заметить, что подобный инцидент произошел и вчера. Тогда на выезде из Купянска российская армия атаковала правоохранителей, которые находились в служебном автомобиле.
Новый дрон РФ
Ранее мы писали о том, что о применении "Молнии" для ударов по Харькову стало известно относительно недавно. Впервые такая атака произошла 12 ноября.
Как рассказал авиаэксперт Валерий Романенко, ударный дрон "Молния" был собран из крайне примитивных деталей. Общая стоимость одного такого беспилотника оценивается в 300 долларов.
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