В Купянске РФ снова атаковала полицию дроном "Молния", пятеро раненых

Российская армия во вторник, 21 января, нанесла удар по городу Купянску. Дроном "Молния" было атаковано авто правоохранителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства внутренних дел.

По данным МВД, трое сотрудников полиции получили осколочные ранения различной степени тяжести. Также под обстрел попал гражданский автомобиль. Ранены 64-летняя женщина и ее 68-летний муж.

"Враг нанес удар дроном "Молния-2". Пострадавшим оказывается медицинская помощь. Поврежден служебный автомобиль. На месте работают необходимые службы", - сказано в сообщении.

Фото: в Купянске РФ снова атаковала полицию дроном "Молния" (t.me/mvs_ukraine)

Стоит заметить, что подобный инцидент произошел и вчера. Тогда на выезде из Купянска российская армия атаковала правоохранителей, которые находились в служебном автомобиле.

Новый дрон РФ

Ранее мы писали о том, что о применении "Молнии" для ударов по Харькову стало известно относительно недавно. Впервые такая атака произошла 12 ноября.