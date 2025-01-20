У Куп'янську РФ атакувала авто поліції дроном "Молнія": фото

Також на початку грудня в районі села Новомлинськ, Куп'янського району, росіяни спробували захопити та утримати плацдарм на правому березі річки Оскіл.

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