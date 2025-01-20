В Купянске РФ атаковала авто полиции дроном "Молния": фото

По данным ведомства, инцидент случился днем понедельника, 20 января, на выезде из города Купянск. Известно, что правоохранители на служебном автомобиле Renault Duster осуществляли отработку территории Купянского района.

В этот момент в них и попал вражеский дрон "Молния".

Фото: последствия обстрела полицейских в Купянске (t.me/police_kh_region)

Полицейские получили телесные повреждения и получили акубаротравмы. Сейчас им оказывают медицинскую помощь.

Проводится осмотр места происшествия, изымаются обломки боеприпаса.

Бои за Купянск

Ранее распространялась информация о том, что группа российских оккупантов, вероятно, прорвалась в Купянск. Однако украинские защитники смогли отбить атаку. Однако по словам начальника Генштаба ВСУ Анатолия Баргилевича, пока угрозы Купянску нет.