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У Куп’янську ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів Росії (фото)

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Куп'янськ, Вівторок 06 грудня 2022 21:15
У Куп’янську ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів Росії (фото) Фото: У Куп’янську ексгумували тіло чоловіка, який загинув від обстрілів Росії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 6 грудня, у Куп'янську (Харківська область) правоохоронці провели ексгумації тіла чоловіка, який загинув через обстріли РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку начальника слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова.

"Слідчі вилучили загиблого пенсіонера, який загинув від російських обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Болвінов заявив, що 19 вересня росіяни обстріляли Куп‘янськ. Снаряди влучили на приватне подвір’я на вулиці Мічуріна та вбили пенсіонера - 61-річного Павла, який в цей момент готував собі їжу на дворі.

"Під процесуальним керівництвом прокуратури тіло вилучено - проводяться всі необхідні слідчі дії, збираються докази для українського та міжнародних судів", - додав поліцейський.

Нагадаємо, що у четвер, 24 листопада, у Куп’янському районі (Харківська область) відбулась чергова ексгумація. Правоохоронці відшукали тіла трьох осіб, які загинули від рук росіян.

Також правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.

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