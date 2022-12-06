В Купянске эксгумировали тело мужчины, погибшего от обстрелов России (фото)
Во вторник, 6 декабря, в Купянске (Харьковская область) правоохранители провели эксгумации тела мужчины, погибшего из-за обстрелов РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу начальника следственного управления Главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергея Болвинова.
"Следователи изъяли погибшего пенсионера, погибшего от российских обстрелов", - говорится в сообщении.
Болвинов заявил, что 19 сентября россияне обстреляли Купянск. Снаряды попали в частный двор на улице Мичурина и убили пенсионера - 61-летнего Павла, который в этот момент готовил себе еду во дворе.
"Под процессуальным руководством прокуратуры тело изъято - производятся все необходимые следственные действия, собираются доказательства для украинского и международных судов", - добавил полицейский.
Напомним, что в четверг, 24 ноября, в Купянском районе (Харьковская область) прошла очередная эксгумация. Правоохранители отыскали тела трех человек, погибших от рук россиян.
Также стражи порядка провели очередную эксгумацию погибших от РФ в Харьковской области. В Купянском районе обнаружили тела четырех убитых.
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