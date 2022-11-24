В Куп’янському районі ексгумували тіла трьох осіб, які загинули від рук окупантів
У четвер, 24 листопада, у Куп’янському районі (Харківська область) відбулась чергова ексгумація. Правоохоронці відшукали тіла трьох осіб, які загинули від рук росіян.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.
"Біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району ексгумували трупи двох місцевих мешканців - чоловіків 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.
Прокурори повідомляють, що місцеві мешканці бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.
"Крім того, у м. Куп’янськ на подвір’ї будинку правоохоронці ексгумували труп його 50-річного господаря, який загинув у вересні від російського ракетного удару", - додали у прокуратурі.
Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.
Нагадаємо, що у Куп'янську Харківської області, під час ексгумації трупу загиблої жительки міста, росіяни відкрили вогонь по населеному пункту. Внаслідок обстрілу є загибла.
Правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.
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