ua ru
Чт, 24 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Куп’янському районі ексгумували тіла трьох осіб, які загинули від рук окупантів

Новость на русском →
Україна, Четвер 24 листопада 2022 20:36
В Куп’янському районі ексгумували тіла трьох осіб, які загинули від рук окупантів Фото: У Куп’янському районі ексгумували тіла трьох осіб, які загинули від рук окупантів (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 24 листопада, у Куп’янському районі (Харківська область) відбулась чергова ексгумація. Правоохоронці відшукали тіла трьох осіб, які загинули від рук росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району ексгумували трупи двох місцевих мешканців - чоловіків 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Прокурори повідомляють, що місцеві мешканці бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

"Крім того, у м. Куп’янськ на подвір’ї будинку правоохоронці ексгумували труп його 50-річного господаря, який загинув у вересні від російського ракетного удару", - додали у прокуратурі.

Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.

Нагадаємо, що у Куп'янську Харківської області, під час ексгумації трупу загиблої жительки міста, росіяни відкрили вогонь по населеному пункту. Внаслідок обстрілу є загибла.

Правоохоронці провели чергову ексгумацію загиблих від РФ у Харківській області. У Куп'янському районі виявили тіла чотирьох вбитих.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
харков Війна в Україні Купянск
NEWS
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
Оборона ЗСУ на Донбасі та потуги окупантів захопити Вугледарський виступ: карти боїв
DAILY
Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить
Ростислав Шаправськийголовний редактор Росія крокує у темряву. Чому ракетний терор нічого не змінить