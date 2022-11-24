В Куп’янському районі ексгумували тіла трьох осіб, які загинули від рук окупантів

У четвер, 24 листопада, у Куп’янському районі (Харківська область) відбулась чергова ексгумація. Правоохоронці відшукали тіла трьох осіб, які загинули від рук росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Харківської обласної прокуратури.

"Біля лісосмуги у селі Подоли Куп’янського району ексгумували трупи двох місцевих мешканців - чоловіків 28 та 39 років. За попередньою версією слідства, у середині вересня, коли село ще знаходилось під окупацією, їх розстріляли військові ЗС РФ", - йдеться у повідомленні.

Прокурори повідомляють, що місцеві мешканці бачили, як автомобіль чоловіків забуксував біля російського блокпоста, після цього люди почули автоматну чергу. На тілах вбитих виявлено вогнепальні поранення в області тулуба та голови.

"Крім того, у м. Куп’янськ на подвір’ї будинку правоохоронці ексгумували труп його 50-річного господаря, який загинув у вересні від російського ракетного удару", - додали у прокуратурі.

Наразі тіла загиблих направлено для проведення судово-медичних експертиз.