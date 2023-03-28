У Куп'янську чоловік підірвався на протипіхотній міні, він загинув

"У Куп’янську на невідомому вибуховому пристрої підірвався 50-річний цивільний чоловік. Від отриманих поранень він, на жаль, загинув", - написав Синєгубов.

Як повідомили тим часом в ДСНС, інцидент стався на території садового товариства "Літєйщик",

"У м. Купянськ, на території садового товариства “Літєйщик” підірвався на протипіхотній міні чоловік 1972 р.н. Загинув на місці", - розповіли рятувальники.

Нагадаємо, також ми писали, що чоловік підірвався на міні біля ставка у Чугуївському районі Харківської області.

Раніше поблизу села Вовчий Яр Харківської області на міні підірвався 53-річний тракторист. Чоловіка було госпіталізовано.

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