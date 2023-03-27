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Чоловік підірвався на міні біля ставка в Харківській області

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Харків, Понеділок 27 березня 2023 13:03
Чоловік підірвався на міні біля ставка в Харківській області Фото: чоловік підірвався на міні біля ставка в Харківській області (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Чоловік підірвався на міні біля ставка у Чугуївському районі Харківської області у понеділок, 27 березня. Його госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Так, у с. Бугаївка Чугуївського району 62-річний чоловік підірвався на міні біля ставка.

"Госпіталізований у стані середньої тяжкості", - розповів він.

Очільник регіону вкотре закликав усіх бути максимально уважними та обережними.

"Утримуйтеся від відвідування лісів, лісосмуг, полів, берегів річок, ставків тощо. Усі ці території є потенційно замінованими та вкрай небезпечними. Бережіть себе!" - додав Синєгубов.

Раніше поблизу села Вовчий Яр Харківської області на міні підірвався 53-річний тракторист. Чоловіка було госпіталізовано.

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