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В Куп'янському районі посилять евакуацію, - ОВА

Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської обласної військової адміністрації (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Росія продовжує чинити терор проти цивільних, а також цивільної інфраструктури у Харківській області. В Куп’янському районі буде посилено евакуаційні заходи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Синєгубова.

Як розповів Синєгубов, останнім часом спостерігається посилення ворожих обстрілів з різного виду зброї.

Він додав, що сьогодні на території Куп’янської громади проживає понад 4 тисячі жителів, серед яких більшість, це люди похилого віку. 

"Тому важливо, щоб кожен усвідомлював необхідність виїзду до більш безпечних місць. Спільними зусиллями маємо допомогти нашим людям", - пояснив він. 

Зокрема голова ОВА додав, що для усіх евакуйованих було забезпечено: 

  • резерви для тимчасового проживання;
  • гаряче харчування;
  • продовольчі й гігієнічні набори;
  • теплий одяг для евакуйованих;
  • супровід.  

Евакуація у Куп'янському районі 

Як й згадувалось вище, на тлі посилення ворожих обстрілів, в Куп'янському районі проводять евакуацію цивільних. В середині серпня поточного року в районі оголосили примусову евакуацію дітей із населених пунктів, розташованих поблизу зони бойових дій. Тоді ж Синєгубов заявив, що влада Харківської області може вивезти близько 12 тисяч українців.

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