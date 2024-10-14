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В Купянском районе усилят эвакуацию, - ОВА

Фото: Олег Синегубов, глава Харьковской областной военной администрации (t.me/synegubov)
Автор: Сергей Пышкин

Россия продолжает террор против гражданских, а также гражданской инфраструктуры в Харьковской области. В Купянском районе будут усилены эвакуационные мероприятия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олега Синегубова.

Как рассказал Синегубов, в последнее время наблюдается усиление вражеских обстрелов из различного вида оружия.

Он добавил, что сегодня на территории Купянской громады проживает более 4 тысяч жителей, среди которых большинство, это люди пожилого возраста. 

"Поэтому важно, чтобы каждый осознавал необходимость выезда в более безопасные места. Совместными усилиями должны помочь нашим людям", - пояснил он. 

В частности председатель ОВА добавил, что для всех эвакуированных были обеспечены: 

  • резервы для временного проживания;
  • горячее питание;
  • продовольственные и гигиенические наборы;
  • теплую одежду для эвакуированных;
  • сопровождение.  

Эвакуация в Купянском районе

Как и упоминалось выше, на фоне усиления вражеских обстрелов, в Купянском районе проводят эвакуацию гражданских. В середине августа текущего года в районе объявили принудительную эвакуацию детей из населенных пунктов, расположенных вблизи зоны боевых действий. Тогда же Синегубов заявил, что власти Харьковской области могут вывезти около 12 тысяч украинцев.

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