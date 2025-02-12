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На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили ворожий десант разом із технікою

Середа 12 лютого 2025 08:35
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На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили ворожий десант разом із технікою Ілюстративне фото: на Куп’янському напрямку ЗСУ знищили ворожий десант разом із технікою (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Російські війська намагались штурмувати українські позиції на Куп'янському напрямку. Росіяни застосували баггі та мотоцикли для доставки десанту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ОСУВ "Хортиця".

За даними військових, протягом минулої доби на Куп’янському напрямку противник проводив штурмові дії неподалік:

  • Нової Кругляківки;
  • Кіндрашівки;
  • Загризового.

На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили ворожий десант разом із технікою

В районі Петропавлівки для доставки своїх штурмових груп ворог застосував баггі та мотоцикли. Українські військові накрили артилерією десант противника.

Наразі тривають заходи по знищенню залишків десанту.

Бої за Куп'янськ

Раніше ми писали про те, що у мережі з'явилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку.

Згодом начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич уточнив, що наразі погрози Куп'янську немає.

Днями російські війська намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони повідомили, що завдали вогневого ураження по противнику, окупантів було знищено.

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