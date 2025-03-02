На Куп'янському напрямку ЗСУ знищили ворожі розвідувальні БПЛА

Українські бійці знищили кілька ворожих БПЛА, зокрема типу Zala.. Російські безпілотники не змогли здійснити повітряну розвідку та завдати шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Куп'янському напрямку українські сили протиповітряної оборони знищили кілька ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема БПЛА типу Zala, Орлан та Supercam. Завдяки професійним діям пілотів батальйону безпілотних систем "Кондор", російські БПЛА-розвідники були успішно збиті в ході повітряних боїв. Безпілотники ворога намагалися здійснити повітряну розвідку позицій українських захисників, проте їхнє знищення у повітрі значно ускладнило плани окупантів. Знищення розвідувальних БПЛА перешкодило ворогу здобути важливу інформацію про розташування та рухи наших підрозділів.