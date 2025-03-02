ua en ru
Нд, 02 березня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

На Куп'янському напрямку ЗСУ знищили ворожі розвідувальні БПЛА

Неділя 02 березня 2025 11:34
UA EN RU
На Куп'янському напрямку ЗСУ знищили ворожі розвідувальні БПЛА Фото: ЗСУ знищили ворожі розвідувальні БПЛА (facebook.com.usofcom)
Автор: Владислава Ткаченко

Українські бійці знищили кілька ворожих БПЛА, зокрема типу Zala.. Російські безпілотники не змогли здійснити повітряну розвідку та завдати шкоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

На Куп'янському напрямку українські сили протиповітряної оборони знищили кілька ворожих безпілотних літальних апаратів, зокрема БПЛА типу Zala, Орлан та Supercam.

Завдяки професійним діям пілотів батальйону безпілотних систем "Кондор", російські БПЛА-розвідники були успішно збиті в ході повітряних боїв.

Безпілотники ворога намагалися здійснити повітряну розвідку позицій українських захисників, проте їхнє знищення у повітрі значно ускладнило плани окупантів.

Знищення розвідувальних БПЛА перешкодило ворогу здобути важливу інформацію про розташування та рухи наших підрозділів.

Куп'янський напрямок

Нагадаємо, що на Куп'янському напрямку ворог здійснив три наступальні дії поблизу Новоосинового та Загризового, але зазнав відсічі.

Протягом доби втрати російських військ склали 1110 осіб. Українські захисники знищили 8 танків, 25 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, дві реактивні системи залпового вогню, три засоби ППО, 192 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 117 автомобілів та 5 одиниць спецтехніки ворога.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення
Що змінилося в правилах бронювання від мобілізації: головні нововведення
DAILY
Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа
Ксенія Крикунжурналіст РБК-Україна Володимир Єльченко: Росія обов'язково "кине" США і ми побачимо зовсім іншого Трампа