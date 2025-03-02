На Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеские разведывательные БПЛА

Украинские бойцы уничтожили несколько вражеских БПЛА, в частности типа Zala... Российские беспилотники не смогли осуществить воздушную разведку и нанести ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Купянском направлении украинские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов, в частности БПЛА типа Zala, Орлан и Supercam. Благодаря профессиональным действиям пилотов батальона беспилотных систем "Кондор", российские БПЛА-разведчики были успешно сбиты в ходе воздушных боев. Беспилотники врага пытались осуществить воздушную разведку позиций украинских защитников, однако их уничтожение в воздухе значительно усложнило планы оккупантов. Уничтожение разведывательных БПЛА помешало врагу получить важную информацию о расположении и движениях наших подразделений.