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На Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеские разведывательные БПЛА

Воскресенье 02 марта 2025 11:34
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На Купянском направлении ВСУ уничтожили вражеские разведывательные БПЛА Фото: ВСУ уничтожили вражеские разведывательные БПЛА (facebook.com.usofcom)
Автор: Владислава Ткаченко

Украинские бойцы уничтожили несколько вражеских БПЛА, в частности типа Zala... Российские беспилотники не смогли осуществить воздушную разведку и нанести ущерб.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица".

На Купянском направлении украинские силы противовоздушной обороны уничтожили несколько вражеских беспилотных летательных аппаратов, в частности БПЛА типа Zala, Орлан и Supercam.

Благодаря профессиональным действиям пилотов батальона беспилотных систем "Кондор", российские БПЛА-разведчики были успешно сбиты в ходе воздушных боев.

Беспилотники врага пытались осуществить воздушную разведку позиций украинских защитников, однако их уничтожение в воздухе значительно усложнило планы оккупантов.

Уничтожение разведывательных БПЛА помешало врагу получить важную информацию о расположении и движениях наших подразделений.

Купянское направление

Напомним, что на Купянском направлении враг совершил три наступательных действия вблизи Новоосиново и Загрызово, но получил отпор.

В течение суток потери российских войск составили 1110 человек. Украинские защитники уничтожили 8 танков, 25 боевых бронированных машин, 51 артиллерийскую систему, две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, 192 БПЛА оперативно-тактического уровня, 117 автомобилей и 5 единиц спецтехники врага.

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