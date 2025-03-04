На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили танк та 2 БМП окупантів

"У результаті бойової роботи знищено 1 танк, 2 БМП, а 1 БТР - уражено", - зазначив Федоренко.

Майстерну роботу бійців окремого полку командир показав на відео. На кадрах можна побачити, як влучно оператори дронів розбивають бронетехніку ворога на металобрухт.

За словами Федоренка, полк "Ахіллес" спеціалізується на знищенні бронетехніки, артилерії та живої сили противника за допомогою безпілотників.

"Лише у лютому екіпажі полку знищили та уразили 2155 законних військових цілей противника", - додав командир.

Успіхи ЗСУ

Нагадаємо, нещодавно бійці ЗСУ FPV-дронами знищили наплавний міст та гаубицю "Мста-Б" противника у Луганській області. Пілоти авіаційних комплексів "Фенікс" бригади "Помста" результативно знищили піхоту, озброєння та ворожу бронетехніку було знищено в районі Кремінної та Серебрянського лісництва.

Також днями українські прикордонники знищили самохідну артилерійську установку 2С3 "Акація" на Краматорському напрямку. Окрім цього вдалось знищити ворожу гармату, чотири одиниці автотранспорту окупантів, низку ворожих укриттів та піхоту.