На Куп’янському напрямку ЗСУ знищили 4 БМП і транспорт РФ під час штурму

Сили оборони завдали серйозних втрат окупаційній армії на Куп'янському напрямку фронту. Українські підрозділи не лише відбили штурм ворога, але й знищили його техніку й живу силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Хортиця".

"Днями чергова спроба російських окупаційних військ здійснити наступ на Куп’янському напрямку обернулася значними втратами та повним провалом", - розповіли в угрупованні військ.

Завдяки спільним зусиллям підрозділів, Силам оборони вдалося зупинити чергову атаку противника, а результатом бою стали втрати ворога. ЗСУ ліквідували 38 російських військових, ще 11 окупантів було поранено.

Окрім того, було знищено техніку:

4 бойові машини піхоти;

1 багі;

1 легковий автомобіль;

1 мотоцикл.

Як розповіли військові, після успішного ураження ворожої техніки, українські бійці застосували касетні боєприпаси для нанесення максимальних втрат живій силі противника, яка опинилася на відкритій місцевості без прикриття броні.

Кадри з ураження російських окупантів та техніки показала на відео 43 окрема механізована бригада.

"Дії наших захисників демонструють стійкість, професіоналізм та вміння адаптувати тактику і застосовувати різні види озброєння для досягнення результату", - додали в ОСУВ.