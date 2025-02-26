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На Куп’янському напрямку спецпризначенці знищили 6 бронемашин і 2 танки росіян

Автор: Ірина Гайдук

Українські бійці влучними ударами дронів знищили техніку та засоби зв'язку ворога на східному напрямку фронту. Втрати росіян поповнилися ще трьома десятками солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".

"Оператори FPV-дронів полку Сил спецоперацій завдали нищівного удару по ворожих цілях на Куп’янському напрямку", - повідомляють в угрупованні військ. 

В результаті успішних дій спецпризначенців було знищено: 

  • 6 бойових броньованих машин;
  • 2 танки;
  • засоби звʼязку;
  • 35 окупантів.

Ще 5 російських окупантів було поранено під час атаки українських безпілотників. 

Сили спеціальних операцій поділилися відео успіхів українських операторів FPV-дронів. 

"Бійці полку Сил спеціальних операцій разом з іншими суміжними підрозділами продовжують ефективно працювати над знищенням противника", - резюмували в ОСУВ.

Успіхи ЗСУ

Цього ж дня, 26 лютого, ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Куп'янському напрямку. За повідомленням ОСУВ "Хортиця", російські окупанти облаштували прихований склад з боєприпасами, який наповнювали боєкомплектом. Однак бійці мотопіхотного батальйону за допомогою дрона виявили ворожу позицію і вдарили по ній.

Окрім того, ЗСУ продовжують знищувати техніку та озброєння окупантів на Краматорському напрямку, де оператори FPV-дронів комендатури швидкого реагування "Фенікс" бригади "Помста" продовжують успішно уражати ворожі позиції та техніку.

Протягом тижня бійці знищили три танки, гармату, військову вантажівку з боєкомплектом, бензовоз, сім одиниць автотранспорту, ретранслятор та мотоблок. Також у повітрі було знешкоджено ворожий квадрокоптер Mavic.

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Збройні сили УкраїниКуп'янськ