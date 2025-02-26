На Купянском направлении спецназовцы уничтожили 6 бронемашин и 2 танка россиян

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать технику и вооружение оккупантов на Краматорском направлении, где операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования "Феникс" бригады "Месть" продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику.

В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.