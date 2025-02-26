На Куп’янському напрямку спецпризначенці знищили 6 бронемашин і 2 танки росіян
Українські бійці влучними ударами дронів знищили техніку та засоби зв'язку ворога на східному напрямку фронту. Втрати росіян поповнилися ще трьома десятками солдатів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця".
"Оператори FPV-дронів полку Сил спецоперацій завдали нищівного удару по ворожих цілях на Куп’янському напрямку", - повідомляють в угрупованні військ.
В результаті успішних дій спецпризначенців було знищено:
- 6 бойових броньованих машин;
- 2 танки;
- засоби звʼязку;
- 35 окупантів.
Ще 5 російських окупантів було поранено під час атаки українських безпілотників.
Сили спеціальних операцій поділилися відео успіхів українських операторів FPV-дронів.
"Бійці полку Сил спеціальних операцій разом з іншими суміжними підрозділами продовжують ефективно працювати над знищенням противника", - резюмували в ОСУВ.
Успіхи ЗСУ
Цього ж дня, 26 лютого, ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Куп'янському напрямку. За повідомленням ОСУВ "Хортиця", російські окупанти облаштували прихований склад з боєприпасами, який наповнювали боєкомплектом. Однак бійці мотопіхотного батальйону за допомогою дрона виявили ворожу позицію і вдарили по ній.
Окрім того, ЗСУ продовжують знищувати техніку та озброєння окупантів на Краматорському напрямку, де оператори FPV-дронів комендатури швидкого реагування "Фенікс" бригади "Помста" продовжують успішно уражати ворожі позиції та техніку.
Протягом тижня бійці знищили три танки, гармату, військову вантажівку з боєкомплектом, бензовоз, сім одиниць автотранспорту, ретранслятор та мотоблок. Також у повітрі було знешкоджено ворожий квадрокоптер Mavic.