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На Купянском направлении спецназовцы уничтожили 6 бронемашин и 2 танка россиян

Фото: украинские бойцы точными ударами дронов уничтожили технику РФ (Getty Images), Среда 26 февраля 2025 21:24
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На Купянском направлении спецназовцы уничтожили 6 бронемашин и 2 танка россиян
Автор: Ірина Гайдук

Украинские бойцы точными ударами дронов уничтожили технику и средства связи врага на восточном направлении фронта. Потери россиян пополнились еще тремя десятками солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Операторы FPV-дронов полка Сил спецопераций нанесли сокрушительный удар по вражеским целям на Купянском направлении", - сообщают в группировке войск.

В результате успешных действий спецназовцев было уничтожено:

  • 6 боевых бронированных машин;
  • 2 танка;
  • средства связи;
  • 35 оккупантов.

Еще 5 российских оккупантов были ранены во время атаки украинских беспилотников.

Силы специальных операций поделились видео успехов украинских операторов FPV-дронов.

"Бойцы полка Сил специальных операций вместе с другими смежными подразделениями продолжают эффективно работать над уничтожением противника", - резюмировали в ОСУО.

Успехи ВСУ

В этот же день, 26 февраля, ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Купянском направлении. По сообщению ОСУВ "Хортица", российские оккупанты обустроили скрытый склад с боеприпасами, который наполняли боекомплектом. Однако бойцы мотопехотного батальона с помощью дрона обнаружили вражескую позицию и ударили по ней.

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать технику и вооружение оккупантов на Краматорском направлении, где операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования "Феникс" бригады "Месть" продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику.

В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.

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Вооруженные силы Украины Купянск
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