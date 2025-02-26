На Купянском направлении спецназовцы уничтожили 6 бронемашин и 2 танка россиян

Украинские бойцы точными ударами дронов уничтожили технику и средства связи врага на восточном направлении фронта. Потери россиян пополнились еще тремя десятками солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

В этот же день, 26 февраля, ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов на Купянском направлении . По сообщению ОСУВ "Хортица", российские оккупанты обустроили скрытый склад с боеприпасами, который наполняли боекомплектом. Однако бойцы мотопехотного батальона с помощью дрона обнаружили вражескую позицию и ударили по ней.

"Бойцы полка Сил специальных операций вместе с другими смежными подразделениями продолжают эффективно работать над уничтожением противника", - резюмировали в ОСУО.

Еще 5 российских оккупантов были ранены во время атаки украинских беспилотников.

"Операторы FPV-дронов полка Сил спецопераций нанесли сокрушительный удар по вражеским целям на Купянском направлении", - сообщают в группировке войск.

Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать технику и вооружение оккупантов на Краматорском направлении, где операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования "Феникс" бригады "Месть" продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику.

В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.