На Куп’янському напрямку росіяни постійно намагаються відбити втрачені позиції

На Куп’янському напрямку в Харківській області російські загарбники постійно намагаються відбити втрачені позиції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в ефірі телемарафону.

"Наші ЗСУ ведуть активні бойові дії на Куп’янському напрямку, де ворог постійно намагається контратакувати і відбити втрачені ним раніше позиції", - сказав Синєгубов.

Він підкреслив, що на Харківщині постійно зазнають ворожих обстрілів населені пункти Куп’янського, Чугуївського, Харківського, Ізюмського районів.