На Куп'янському напрямку росіяни формують "ударний кулак", але їм бракує техніки

Він пояснив, що росіяни не змінюють тактику бою та штурмів на Куп'янському напрямку.

"Вони діють за стандартним планом - сформувати "ударний кулак" із сотень тисяч людей, а потім просто кидати їх на м'ясо. Цю тактику ми вже проходили і в Бахмуті, і також на інших напрямках", - зазначив речник.

Євлаш пояснив, що зараз триває технологічна війна, тобто протистояння артилерії, дронів, тому навіть при невеликій кількості людей можна дати відсіч. За словами речника, росіяни також мають проблеми з технікою.

"Кожен раз фіксуємо некомплект техніки. І такі джерела як Oryx фіксують підбиття танків Т-55, тобто ми можемо зробити висновок, що з технікою дійсно складно, і можемо судити про ефективність нашої артилерії та контрбатарейних підрозділів, які щоденно знищують артилерію окупантів", - додав він.

Бої на Лиманському та Куп'янському напрямках

Нагадаємо, окупанти активізували наступ на Куп'янському та Лиманському напрямках. Згідно з останніми зведеннями Генштабу ЗСУ, загарбники не покидають намірів прорвати оборону наших військ, тому продовжують штурми.

Британська розвідка припускає, що на тлі успіху ЗСУ на півдні російські окупанти можуть посилити наступ на напрямку Куп'янськ-Лиман протягом наступних двох місяців.

При цьому Сили оборони зазначають, що окупанти зосередилися у районі Новоєгорівки Луганської області, бо хочуть пробити так званий "коридор".

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