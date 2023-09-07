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На Купянском направлении россияне формируют "ударный кулак", но им не хватает техники

Фото: на Купянском направлении россияне формируют "ударный кулак" (росСМИ)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты на Купянском направлении формируют "ударный кулак" из сотни тысяч военных. Однако россиянам не хватает техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя пресс-службы Восточной группировки войск Илью Евлаша в эфире "Радио Свобода".

Он объяснил, что россияне не меняют тактику боя и штурмов на Купянском направлении.

"Они действуют по стандартному плану - сформировать "ударный кулак" из сотен тысяч человек, а затем просто бросать их на мясо. Эту тактику мы уже проходили и в Бахмуте, и также по другим направлениям", - отметил спикер.

Евлаш объяснил, что сейчас идет технологическая война, то есть противостояние артиллерии, дронов, поэтому даже при небольшом количестве людей можно дать отпор. По словам спикера, у россиян также проблемы с техникой.

"Каждый раз фиксируем некомплект техники. И такие источники как Oryx фиксируют подбитие танков Т-55, то есть мы можем заключить, что с техникой действительно сложно, и можем судить об эффективности нашей артиллерии и контрбатарейных подразделений, ежедневно уничтожающих артиллерию оккупантов", - добавил он.

Бои на Лиманском и Купянском направлениях

Напомним, оккупанты активизировали наступление на Купянском и Лиманском направлениях. Согласно последним сведениям Генштаба ВСУ, захватчики не покидают намерений прорвать оборону наших войск, поэтому продолжают штурмы.

Британская разведка предполагает, что на фоне успеха ВСУ на юге российские оккупанты могут усилить наступление на направление Купянск-Лиман в течение следующих двух месяцев.

При этом Силы обороны отмечают, что оккупанты сосредоточились в районе Новоегоровки Луганской области, потому что хотят пробить так называемый "коридор".

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