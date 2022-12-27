Куп'янський район знову зазнав обстрілів: названі наслідки

Російські війська вчора 26 грудня вкотре обстріляли Куп'янський район Харківської області. Внаслідок атак є пошкодження житлових будинків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Харківської ОВА Олега Синєгубова.
"Внаслідок ворожих обстрілів у селищах Дворічна та Куп'янськ-Вузлової Куп'янського району пошкоджено житлові будинки, сталися пожежі. На щастя, ніхто не постраждав, незважаючи на всі спроби ворога завдати більшої шкоди", - написав Синєгубов.
Крім того, за його словами, під ворожим вогнем опинилися населені пункти Харківського та Чугуївського районів. Однак про наслідки цих атак голова місцевої ОВА не розповів.
Нагадаємо, минулого тижня російські війська вдарили по містах Куп'янськ та Вовчанськ. Внаслідок обстрілу постраждали мирні люди, відомо щонайменше про 6 поранених.
Також ми писали, що ворог завдав удару по Золочівській громаді. Окупанти застосували авіацію та зробили 6 пусків територією населеного пункту.
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