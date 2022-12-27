Купянский район вновь подвергся обстрелам: названы последствия

Российские войска вчера 26 декабря в очередной раз обстреляли Купянский район Харьковской области. Вследствие атак есть повреждения жилых домов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОВА Олега Синегубова.
"В результате вражеских обстрелов в поселках Двуречная и Купянск-Узловой Купянского района повреждены жилые дома, произошли пожары. К счастью, никто не пострадал, несмотря на все попытки врага нанести больший вред", - написал Синегубов.
Кроме того, по его словам, под вражеским огнем оказались населенные пункты Харьковского и Чугуевского районов. Однако о последствиях этих атак глава местной ОВА не рассказал.
Напомним, на прошлой неделе российские войска ударили по городам Купянск и Волчанск. Вследствие обстрела пострадали мирные люди, известно минимум о 6 раненых.
Также мы писали, что враг нанес удар по Золочевской общине. Оккупанты применили авиацию и сделали 6 пусков по территории населенного пункта.
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